Війська РФ у ніч проти 9 травня атакували ракетами Дніпро. Уламки однієї з них впали на чотириповерхівку — є постраждала.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Внаслідок атаки була поранена 32-річна жінка — нині вона у лікарні. У будинку пошкоджені дах та перекриття кількох квартир.

На третьому поверсі виявили бойову частину ракети. Доки працювали вибухотехніки, кілька десятків мешканців евакуювали. Небезпечні уламки вже вивезли, їх знищать.

Сергій Лисак також розповів, що цієї ночі військові з повітряного командування «Схід» збили всі 8 ракет, які росіяни спрямували на Дніпропетровщину.

А ще він зазначив, що неспокійно вночі було у Нікопольському районі. По Нікополю та Марганецькій громаді окупанти били з важкої артилерії.

Внаслідок цього один приватний будинок знищено, ще 4 — пошкоджені. Побиті господарська споруда та лінії електропередач. Люди цілі.

Нагадаємо, у ніч проти 9 травня росіяни завдали удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування. Загалом ворог випустив 25 крилатих ракет «Калібр» і Х-101/Х-555.