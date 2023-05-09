Сполучені Штати перекинули на естонську авіабазу Емарі ескадрилью багатоцільових винищувачів п’ятого покоління F-22 Raptor.

Як повідомляє «Європейська правда», про це йдеться в заяві командування ВПС США в Європі.

Винищувачі прибули в Естонію з Польщі для «стримування агресії в регіоні Балтійського моря», наголошується в заяві.

На початку квітня 12 винищувачів F-22 були перекинуті зі США на польську авіабазу Повідз для забезпечення місії, що доповнює можливості об’єднаної протиповітряної та протиракетної оборони на східному фланзі НАТО.

Командування ВПС США в Європі також зазначило, що в Латвії збройні сили Іспанії розгорнули систему протиповітряної оборони NASAMS, а британські винищувачі Typhoon, що перебувають в Естонії, здійснюють патрулювання повітряного простору над Балтикою.

F-22 Raptor — це одномісний двореактивний тактичний винищувач п’ятого покоління, заснований на технологіях малопомітності. Максимальна швидкість літака — 2414 км/год, маса — 19,7 тонни, дальність польоту — 3000 кілометрів.

F-22 Raptor вважається першим літаком п’ятого покоління в американській авіації. Він здатен виконувати місії «повітря-повітря» і «повітря-земля».

Нагадаємо, минулого року шість американських винищувачів F-22 Raptor були перекинуті до Польщі в рамках місії НАТО «повітряного прикриття».