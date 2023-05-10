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Колишній прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан заарештований військовими.
Про це повідомив у вівторок помічник Хана, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.
За даними місцевого телеканалу Geo TV, Хана взяли під варту в суді в Ісламабаді у справі про корупцію.
За словами очевидця, незабаром після того, як Хан увійшов до воріт Верховного суду Ісламабаду, їх заблокували військові та бронетехніка. Невдовзі Хана вивезли у невідомому напрямку під посиленою охороною, додав свідок.
Суд видав ордер на арешт Хана у справі про ймовірне приховування активів від продажу подарунків, отриманих на посаді. Судове переслідування цієї справи та окремі звинувачення, в тому числі щодо звинувачень у тероризмі та замаху на вбивство політичного конкурента, спричинили значні розбіжності, а Хан та його прихильники наполягають, що вони політично вмотивовані.
Імран Хан очолював уряд Пакистану з 2018 по 2022 рік.
Нагадаємо, колишній офіцер єгипетського спецназу Сеїф аль-Адель, згідно з новою доповіддю ООН, визнаний «безперечним» лідером угруповання «Аль-Каїда». Його попередник Айман аз-Завахірі загинув внаслідок удару США в Кабулі 31 липня 2022 року.
Колишній прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан заарештований військовими.
Про це повідомив у вівторок помічник Хана, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.
За даними місцевого телеканалу Geo TV, Хана взяли під варту в суді в Ісламабаді у справі про корупцію.
За словами очевидця, незабаром після того, як Хан увійшов до воріт Верховного суду Ісламабаду, їх заблокували військові та бронетехніка. Невдовзі Хана вивезли у невідомому напрямку під посиленою охороною, додав свідок.
Суд видав ордер на арешт Хана у справі про ймовірне приховування активів від продажу подарунків, отриманих на посаді. Судове переслідування цієї справи та окремі звинувачення, в тому числі щодо звинувачень у тероризмі та замаху на вбивство політичного конкурента, спричинили значні розбіжності, а Хан та його прихильники наполягають, що вони політично вмотивовані.
Імран Хан очолював уряд Пакистану з 2018 по 2022 рік.
Нагадаємо, колишній офіцер єгипетського спецназу Сеїф аль-Адель, згідно з новою доповіддю ООН, визнаний «безперечним» лідером угруповання «Аль-Каїда». Його попередник Айман аз-Завахірі загинув внаслідок удару США в Кабулі 31 липня 2022 року.