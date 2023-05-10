Колишній прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан заарештований військовими.

Про це повідомив у вівторок помічник Хана, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

За даними місцевого телеканалу Geo TV, Хана взяли під варту в суді в Ісламабаді у справі про корупцію.

За словами очевидця, незабаром після того, як Хан увійшов до воріт Верховного суду Ісламабаду, їх заблокували військові та бронетехніка. Невдовзі Хана вивезли у невідомому напрямку під посиленою охороною, додав свідок.

Суд видав ордер на арешт Хана у справі про ймовірне приховування активів від продажу подарунків, отриманих на посаді. Судове переслідування цієї справи та окремі звинувачення, в тому числі щодо звинувачень у тероризмі та замаху на вбивство політичного конкурента, спричинили значні розбіжності, а Хан та його прихильники наполягають, що вони політично вмотивовані.

Імран Хан очолював уряд Пакистану з 2018 по 2022 рік.