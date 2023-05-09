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У Миколаївській області у вівторок, 9 травня, протиповітряна оборона знищила російський розвідувальний безпілотник «Орлан-10».
Про це повідомляє повітряне командування «Південь».
— 9 травня 2023 року на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено російський розвідувальний БпЛА «Орлан-10», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 9 травня росіяни завдали удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування. Загалом ворог випустив 25 крилатих ракет «Калібр» і Х-101/Х-555.
У Миколаївській області у вівторок, 9 травня, протиповітряна оборона знищила російський розвідувальний безпілотник «Орлан-10».
Про це повідомляє повітряне командування «Південь».
— 9 травня 2023 року на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено російський розвідувальний БпЛА «Орлан-10», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 9 травня росіяни завдали удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування. Загалом ворог випустив 25 крилатих ракет «Калібр» і Х-101/Х-555.