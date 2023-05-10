Банки відновлять масове блокування карткових рахунків клієнтів на вимогу державних виконавців.

Це повʼязано із набуттям чинності ухваленого Радою у квітні закону, який скасовує дію постанови Кабміну, що знімала арешти виконавчої служби на суму менше ніж 100 тисяч гривень на час дії воєнного стану, пише «Бабель».

Закон № 3048–IX дозволяє клієнтам з арештами користуватися лише сумою в розмірі двох мінімальних зарплат (13 400 гривень), але тільки за умови, що клієнт звернеться до виконавця, і той, своєю чергою, надішле до банку постанову на зняття арешту на суму 13 400 гривень за одним із рахунків клієнта.

Оскільки закон вже набув чинності, банківські установи повернули арешти коштів на рахунках клієнтів, які були зняті на час дії воєнного стану. За словами Олега Гороховського, це торкнеться приблизно 436 тисяч власників рахунків лише серед клієнтів monobank. По всій країні ця кількість буде значно більшою, оскільки нові норми закону виконуватимуть всі банки.

Нагадаємо, швейцарські банки з березня почали попереджати клієнтів із Росії, що закриють їхні рахунки, якщо з'ясують, що ті заплатили податки до російського бюджету.