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Проукраїнські активісти у Польщі та біженці з України не дозволили російському послу у Варшаві Сергію Андрєєву 9 травня покласти вінок до пам’ятника солдатам Червоної армії у столиці Польщі.
Як передає «Польське радіо», посол в супроводі охорони прямував до меморіалу, однак туди не потрапив.
Крім того, перед входом активісти виклали ряд українських прапорів та хрестів з іменами жертв розв’язаної Росією війни в Україні.
Торік російського посла 9 травня облили червоною фарбою – також на знак протесту проти російського вторгнення в Україну.
До Польщі після початку війни приїхало понад мільйон громадян України, які рятувалися від бойових дій. Влада країни займає жорстку позицію щодо дій Москви. Як представники влади Польщі, так і багато активістів заявляють, що російські представники використовують День перемоги як привід для виправдання нинішньої російської агресії.
Нагадаємо, активісти громадської ініціативи «Євромайдан-Варшава» 9 травня о 6 ранку розбудили російських дипломатів у Варшаві звуками сирен і бомбардувань.
Проукраїнські активісти у Польщі та біженці з України не дозволили російському послу у Варшаві Сергію Андрєєву 9 травня покласти вінок до пам’ятника солдатам Червоної армії у столиці Польщі.
Як передає «Польське радіо», посол в супроводі охорони прямував до меморіалу, однак туди не потрапив.
Крім того, перед входом активісти виклали ряд українських прапорів та хрестів з іменами жертв розв’язаної Росією війни в Україні.
Торік російського посла 9 травня облили червоною фарбою – також на знак протесту проти російського вторгнення в Україну.
До Польщі після початку війни приїхало понад мільйон громадян України, які рятувалися від бойових дій. Влада країни займає жорстку позицію щодо дій Москви. Як представники влади Польщі, так і багато активістів заявляють, що російські представники використовують День перемоги як привід для виправдання нинішньої російської агресії.
Нагадаємо, активісти громадської ініціативи «Євромайдан-Варшава» 9 травня о 6 ранку розбудили російських дипломатів у Варшаві звуками сирен і бомбардувань.