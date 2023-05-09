Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім вважає, що миколаївцям все одно на погруддя засновника міста Григорія Потьомкіна, яке 8 травня прибрали з яхт-клубу.

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо», пишуть «НикВести».

За його словами, миколаївців більше хвилюють робочі місця, відновлення міста, укриття та відкриття шкіл.

— Це навіть не трендова новина — прибрали та й прибрали. Миколаївців це не хвилює зовсім, нас хвилюють робочі місця, послуги, які надають місто та держава, що буде відновлюватися, коли діти підуть до школи, що буде з укриттями. Пам’ятник і пам’ятник. Вчора виходили, поклали квіти до меморіалу воїнам-ольшанцям, які звільняли Миколаїв під час Другої світової війни. У нас там дошка пошани ще з Радянським союзом стоїть. Тобто ми пам’ятаємо свою історію. А Миколаїв це зовсім ніяк не бентежить, тому що у нас інші пріоритети, — сказав Віталій Кім.