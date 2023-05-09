На Кіровоградщині судитимуть жительку Миколаївщини, яка обвинувачується в держзраді – вона добровільно здавала ворогу українських активістів.

Про це повідомили в пресслужбі Кіровоградської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, зловмисниця добровільно стала співпрацювати з ворогом, а під час окупації рідного міста передавала інформацію про сусідів, які були проти російської окупації. Також вона передавала дані українських військових, що приймали участь у воєнних діях з 2014 році. У подальшому вони були вбиті армією РФ.

На даний час жінка перебуває в слідчому ізоляторі в Миколаєві. У випадку, якщо суд визнає її винною, жінці загрожує від 15 років позбавлення волі до пожиттєвого терміну ув’язнення.

Нагадаємо, у Миколаєві взяли під варту військового, підозрюваного у держзраді. Використовуючи один з месенжерів, він надсилав інформацію стосовно дислокації підрозділів ЗСУ та вогневих точок, корегував інформацію щодо ворожих обстрілів українських сил, попереджав про можливість нанесення ЗСУ ударів по підрозділам РФ.

Раніше на Миколаївщині у результаті багатоетапної спецоперації затримано інформатора РФ, який збирав та передавав дані про місця дислокації та переміщення українських військ. Ним виявився мешканець Криму, який у 2014 році підтримав російських загарбників і залишився на території тимчасово окупованого півострова.