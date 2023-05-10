Сьогодні зранку російські військові обстріляли Очаківську громад. Ворог з 18:50 по 19:05 завдав артилерійських та мінометних обстрілів по акваторії громади.

Руйнувань та постраждалих немає, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Також впродовж минулої доби окупанти обстрілювали Очаківську громаду з 18:50 по 19:05.

Водночас у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, у Миколаївській області від російський атак постраждав мобільний госпіталь облорганізації Товариства Червоного Хреста України.