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Сьогодні зранку російські військові обстріляли Очаківську громад. Ворог з 18:50 по 19:05 завдав артилерійських та мінометних обстрілів по акваторії громади.
Руйнувань та постраждалих немає, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Також впродовж минулої доби окупанти обстрілювали Очаківську громаду з 18:50 по 19:05.
Водночас у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, у Миколаївській області від російський атак постраждав мобільний госпіталь облорганізації Товариства Червоного Хреста України.
Сьогодні зранку російські військові обстріляли Очаківську громад. Ворог з 18:50 по 19:05 завдав артилерійських та мінометних обстрілів по акваторії громади.
Руйнувань та постраждалих немає, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Також впродовж минулої доби окупанти обстрілювали Очаківську громаду з 18:50 по 19:05.
Водночас у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, у Миколаївській області від російський атак постраждав мобільний госпіталь облорганізації Товариства Червоного Хреста України.