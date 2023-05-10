Українські захисники за минулу добу знищили ще 690 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 196 тисяч 310 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 196310 (+690) осіб ліквідовано

танків - 3736 (+2)

бойових броньованих машин - 7275 (+18)

артилерійських систем - 3039 (+8)

РСЗВ - 555 (+1)

засоби ППО - 308 (+1)

літаків - 308 (+0)

гелікоптерів - 294 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2624 (+6)

крилаті ракети - 970 (+15)

кораблі / катери - 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 5974 (+5)

спеціальна техніка - 389 (+1).

Раніше повідомлялося, що сьогодні зранку російські військові обстріляли Очаківську громад. Ворог з 18:50 по 19:05 завдав артилерійських та мінометних обстрілів по акваторії громади.