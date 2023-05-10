|Скорость ветра:
|2.7 м/с
|Восход солнца:
|05:24
|Заход солнца:
|20:12
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:18
|Заход солнца
|20:29
|Температура завтра:
|C°
Українські захисники за минулу добу знищили ще 690 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 196 тисяч 310 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.23 орієнтовно склали:
Раніше повідомлялося, що сьогодні зранку російські військові обстріляли Очаківську громад. Ворог з 18:50 по 19:05 завдав артилерійських та мінометних обстрілів по акваторії громади.
Українські захисники за минулу добу знищили ще 690 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 196 тисяч 310 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.23 орієнтовно склали:
Раніше повідомлялося, що сьогодні зранку російські військові обстріляли Очаківську громад. Ворог з 18:50 по 19:05 завдав артилерійських та мінометних обстрілів по акваторії громади.