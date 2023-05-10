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Виконуючий обов'язки голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик з робочим візитом відвідав одну з найбільш зруйнованих громад - Первомайську. До війни там жили близько 10 тисяч людей. На сьогодні – у десятки разів менше.

У Первомайській селищній громаді майже немає вцілілих будинків, зазначає Антон Табунщик на своїй сторінці у Facebook.

— Ворог наносить нашим містам та селам катастрофічні руйнування і мешканці практично виживають у напівзруйнованих, або й взагалі повністю розбитих будинках. І наше завдання зробити усе, аби все відновити і повернути якомога більше людей, — зазначив він.

Також Антон Табунщик відвідав Партизанське, де живе близько 170 людей, та поспілкувався з місцевими мешканцями.

— Місцеві потребують будівельних матеріалів для відновлення житла, готують просто неба, не мають зв’язку. Попросили допомогти із відновленням сільського господарства, а саме птахівництва. Хочуть вирощувати курей, гусей, качок тощо. Хотіли би ще працювати з худобою, але не мають можливості через щільне замінування, — розповів він.

В Білозірці було зруйновано школу та амбулаторію. Антон Табунщик зазначив, що там наразі будуть працювати над створенням опорного закладу освіти, щоб покрити потребу в цьому на всю громаду.

— «Буде школа – будуть діти, а як будуть діти – буде життя», – саме це сказала нам місцева жителька, —додав виконуючий обов'язки голови Миколаївської обласної ради.

В Киселівці, яка була у кілометрі від лінії зіткнення, потроху повертаються місцеві – більше 200 людей вже в своїх рідних домівках.

— Роботи багато, як і руйнувань. Першочергове завдання - повертати і залучати сюди новий бізнес, оскільки це робочі місця і майбутній розвиток. Працюватимемо в цьому напрямку із нашими іноземними партнерами. Впевнений, якщо нам вдалося вибити ворога з цих земель, то вдасться і все відновити!, — впевнений Антон Табунщик.

Нагадаємо, що виконуючий обов'язки голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик має намір проаналізувати стан справ в медицині області, для чого надав доручення зібрати дані по кожній з лікарень.