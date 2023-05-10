Журналісти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії опублікували інтерактивну карту аннексованого у 2014 році Росією Кримського півострова з 223 діючими, тимчасовими і законсервованими військовими об’єктами Російської Федерації у 10 категоріях із геолокаціями.

Серед цих об’єктів – військові аеродроми з інфраструктурою, пункти та місця базування кораблів, суден і катерів, доки, арсенали, склади озброєнь, продуктів і палива, військові містечка, військові частини, казарми, штаби і пункти управління, парки військової техніки та місця чергування засобів ППО, полігони і навчальні центри; деякі підприємства військово-промислового комплексу.

Усі ці дані з точними координатами та фотографіями розміщені на інтерактивній карті, яку створили журналісти Крим.Реалії, проєкту Радіо Свобода «Схеми», фрілансери з Криму, військові експерти та фахівці Центральної служби новин RFE/RL.

— Нам важливо поінформувати нашу аудиторію про рівень мілітаризації Кримського півострова. Ми хочемо попередити кримчан про небезпеку, пов’язану з цими місцями. Адже безліч людей живе в безпосередній близькості від військових об’єктів РФ. А враховуючи широкомасштабні військові дії, які веде Росія проти України, ці місця несуть особливу небезпеку для оточуючих, – розповів автор карти, журналіст Крим.Реалії Ігор Токар.

Координаторка авторського колективу проєкту зі створення карти Анжеліка Руденко, зазначила, що мапою можуть користуватися як кримчани та вимушені переселенці з окупованих регіонів материкової України, так і всі, хто має родичів у Криму чи цікавиться інформацією з Криму.

За словами журналіста проєкту «Схеми» Кирила Овсяного, ця мапа складена з актуальних супутникових знімків Planet Labs за 2023 рік, на яких видно, що справді відбувається в окупованому Криму. Там можна розглянути у деталях, де і яку небезпеку несуть військові та інші об’єкти, пов’язані з Міноборони РФ та іншими російськими силовими відомствами.

Раніше вивчивши супутникові знімки Planet Labs, журналісти нарахували 10 діючих військових аеродромів та два авіазаводи в окупованому Росією Криму.