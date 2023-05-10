Депутат Верховної Ради АР Крим VI скликання, який перейшов на бік росіян, отримав 12 років увʼязнення за держзраду, повідомили у прокуратурі Криму і міста Севастополя.

За даними джерел «Бабеля» у прокуратурі, йдеться про Віталія Германовича Нахлупіна.

Прокурори в суді довели, що у 2014 році він спільно з іншими депутатами кримського парламенту проголосував за низку незаконних постанов, щоб легатимізувати окупацію півострова Росією.

Зокрема, він проголосував за рішення щодо «загальнокримського референдуму» і за постанову «Про декларацію про незалежність АР Крим та міста Севастополя», що передбачала «входження Криму до складу РФ».

Верховна Рада України припинила повноваження кримських депутатів, проте вони теж проголосували за ухвалення постанови про «Незалежність Криму» та «Правонаступництво Республіки Крим».

Нагадаємо, російські силовики затримали кримського громадського діяча Абдурешита Джеппарова після обшуку в його будинку, повідомила правозахисна організація «Кримська солідарність».