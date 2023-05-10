Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що «провів бесіду» з директором пологового будинку №3 Олегом Іщенко, який використав гуманітарну «швидку» для зустрічі з колегою у ресторані.

Про це мер повідомив у коментарі кореспонденту «НикВести».

— Ми провели бесіду. Так, директор одного з медичних підприємств сказав, що зустрічався там з колегою. Ми перевірили. Вони справді зустрічалися, але інші колеги використали особистий транспорт для цієї зустрічі, а людина просто взяла і використала свій службовий транспорт. Ми просто сказали і попросили контролювати, щоб люди не використовували службовий транспорт у власних потребах, – сказав Олександр Сєнкевич.

Раніше повідомлялося, що директор Миколаївського пологового будинку №3 Олег Іщенко вимагає вибачень від головного редактора «НикВести» Олега Деренюги, який зафільмував, як той використав гуманітарну «швидку» для зустрічі з колегою у ресторані.