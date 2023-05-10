Восени 2022 року Миколаївська міськлікарня №1 отримала дві машини «швидкої» у якості гуманітарної допомоги. Тоді директорка закладу Марія Грачова заявила, що авто вкрай необхідні для надання допомоги важко хворим, однак пізніше віддала машину у користування пологовому будинку №3.

Саме на ній головний лікар пологового Олег Іщенко у квітні їздив на зустріч у ресторан з Марією Грачовою, пишуть «НикВести».

Тоді він пояснив, що що автівку, аби вирішити особисті питання, що стосуються медицини у місті. Однак пізніше почав вимагати вибачень від головного редактора «НикВести» Олега Деренюги, який зафільмував використання машини не за прямим призначенням.

Він також заявив, що машину «швидкої» Renault Trafic пологовому передали не волонтери, а позичила міська лікарня №1.

З'ясувалося, що у листопаді минулого року заклад отримав від Асоціації «Нарбонна-Україна» дві машини швидкої допомоги Renault Trafic.

Тоді Марія Грачова дякувала їм за таку допомогу та розповідала, що автівки будуть використовувати, аби отримати пакет паліативної допомоги від НСЗУ та виїжджати до важких хворих додому. Відео публікував мер Олександр Сєнкевич.

— Ми дуже вдячні за такі подарунки. Лікарня отримала дві машини швидкої допомоги, які нам вкрай необхідні в роботі. Ми плануємо на наступний рік (2023, — прим.) контрактуватися за пакетом «паліативна допомога». І це дасть змогу лікарям нашої лікарні, вузьким спеціалістам, виїжджати до хворих, транспортувати хворого до лікарні, якщо це необхідно, вирішувати якісь складні питання на дому у хворих. Тобто це дасть змогу наблизити медичну допомогу для важких хворих на дому, — говорила Марія Грачова минулого року.

Марія Грачова під час вручення автомобілів

В свою чергу, мер міста Олександр Сєнкевич заявляв, що ці машини будуть рятувати життя миколаївцям.

Олександр Сєнкевич під час отримання «швидких»

— Сьогодні ми отримали автомобілі, з яких дві «швидкі», які будуть рятувати життя нашим миколаївцям. Це дуже важлива допомога для міста Миколаєва, — казав Олександр Сєнкевич.

Олександр Сєнкевич і Марія Грачова оглядають машини

Згідно з даними НСЗУ, лікарня дійсно уклала цьогоріч контракти з НСЗУ на надання паліативної допомоги, хоча тепер і не використовує одну з автівок, які за словами Марії Грачової, для цього були потрібні.

Раніше повідомлялося, що Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що «провів бесіду» з директором пологового будинку №3 Олегом Іщенком, який використав гуманітарну «швидку» для зустрічі з колегою у ресторані.

В свою чергу, начальниця управління охорони здоров’я міськради Ірина Шамрай заявила, що використання гуманітарних «швидких» в особистих цілях — непоодинока практика.