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Міжнародна організація з питань міграції, що є частиною системи ООН, надає шифер для відновлення пошкоджених російськими обстрілами будинків в Миколаївській області.
Про це повідомляє Гуманітарний штаб при Миколаївській обласній військовій адміністрації.
— До нас регулярно надходять світлини з уже відремонтованими дахами в населених пунктах, які отримали згідно зі своїми потребами шифер і в яких триває процес відновлення. Ми вдячні за вагому підтримку — вона є важливою для Миколаївщини, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у селі Партизанське Первомайської селищної громади зруйновано 70% житлових будинків, частково відсутня електрика і водопостачання.
Міжнародна організація з питань міграції, що є частиною системи ООН, надає шифер для відновлення пошкоджених російськими обстрілами будинків в Миколаївській області.
Про це повідомляє Гуманітарний штаб при Миколаївській обласній військовій адміністрації.
— До нас регулярно надходять світлини з уже відремонтованими дахами в населених пунктах, які отримали згідно зі своїми потребами шифер і в яких триває процес відновлення. Ми вдячні за вагому підтримку — вона є важливою для Миколаївщини, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у селі Партизанське Первомайської селищної громади зруйновано 70% житлових будинків, частково відсутня електрика і водопостачання.