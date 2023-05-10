Міжнародна організація з питань міграції, що є частиною системи ООН, надає шифер для відновлення пошкоджених російськими обстрілами будинків в Миколаївській області.

Про це повідомляє Гуманітарний штаб при Миколаївській обласній військовій адміністрації.

— До нас регулярно надходять світлини з уже відремонтованими дахами в населених пунктах, які отримали згідно зі своїми потребами шифер і в яких триває процес відновлення. Ми вдячні за вагому підтримку — вона є важливою для Миколаївщини, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у селі Партизанське Первомайської селищної громади зруйновано 70% житлових будинків, частково відсутня електрика і водопостачання.