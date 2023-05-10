З початку 2023 року у Миколаївській області зафіксували 18 випадків звернень людей, яких покусали хворі на сказ тварини.

Про це повідомили в управлінні охорони здоров’я Миколаївської області.

Зокрема, у Баштанському районі було 2 таких випадки, Вознесенському – 10, Березанському – 3, Новоодеському – 3. У місті Миколаєві зареєстровано 2 звернення – до міських лікарень №4, №5.

Там додали, що ситуація з захворюваннями тварин на сказ ускладняється. Тому є декілька причин: міграція до лісу домашніх тварин, які залишилися без господарів; контакти домашніх тварин з дикими; збільшення популяції лисиць та відсутність щорічної оральної вакцинації диких тварин (авіація розкидувала вакцину в мисливських угіддях усієї країни).

— За прогнозами, найближчим часом на Україну чекає спалах випадків захворювання на сказ. Лікування від сказу не існує. Якщо постраждалому своєчасно не надати кваліфіковану медичну допомогу, смерть неминуча. Єдиний спосіб запобігти хворобі – це вакцинація, – йдеться у повідомленні.

Інформацію про те, куда саме звертатися та як діяти у разі укусу твариною, хворою на сказ можна знайти за посиланням.

Раніше повідомлялося про зафіксовані випадки спалаху сказу в 7 населених пунктах Миколаївської області.