Керівник Лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва має застосувати диференційний підхід до формування заробітного фонду медиків, а не влаштовувати «уравніловку». Інакше Олександру Дем’янову доведеться піти з посади, вважає начальниця міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай.

Про це йшла мова сьогодні, 10 травня, під час брифінгу чиновниці, - повідомляє кореспондент НикВести.

Ірина Шамрай наголосила, що в ЛШМД Миколаєва на сьогодні 918 штатних посад, а фізично працює 621 особа. Це означає, що деякі працівники займають 1,25 або 1,5 ставки.

— Вчора у нас була дуже серйозна нарада з медичними директорами усіх закладів, від первини до вторинки, з міськими спеціалістами, де ми проговорювали цю ситуацію. Ми розуміємо, що коли НСЗУ платить за пролікований випадок, то повинна відбуватися диференціація оплати праці. Сьогодні вакантні більше 200 посад, - зазначила Ірина Шамрай.

Вона повідомила, що Національна служба здоров’я України абсолютно чітко дозволяє оплачувати лікарю згідно з тією кількістю пацієнтів та пролікованих випадків, а не тримати на окладах.

— Ми їздили до Львова, перше територіальне медичне об’єднання. Ми три дні там дивилися, як працює заклад. Їздили з економістами, з керівниками закладів. Там немає ніякої «уравніловки», там лікар, який проводить п’ять пересадок нирок чи серця, чи легень, за яку НСЗУ оплачує 200 тисяч за один випадок, отримує зарплату на руки 80 тисяч гривень. Я вважаю, що це абсолютно нормально, тому що це лікар, який розвивається. Він навчається, вони їздять на стажування за кордон, тому такі лікарі надають на найвищому рівні якісну медичну допомогу, відповідно, їм має бути і оплата, - вважає Ірина Шамрай.

А лікар, якщо у нього навіть у 40-річний стаж, зазначає Ірина Шамрай, але він проводить до трьох операцій на місяць, не зможе забезпечити зарплатою навіть себе.

— Лікар, навіть якщо він 40 років пропрацював, але робить 1, 2, 3 операції на місяць… За одне оперативне втручання в ЛШМД НСЗУ оплачує 6400 гривень. Ми прекрасно розуміємо, що скільки б лікар не мав стажу за плечима, але якщо він робить 3 оперативних втручання, він не може забезпечити зарплатою навіть себе. Сьогодні є ситуація, є пацієнт, який приходить у лікарню, він має отримати якісну медичну допомогу, заклад має надати цю допомогу, і кожен випадок такої допомоги має бути віднесений до єдиного електронного реєстру, щоб за нього закладу заплатили. Це ланцюжок, який діє з 1 квітня 2020 року. Коли все це починалось, в Миколаєві була проведена величезна підготовча робота. Пройшло вже три роки, і сьогодні не має поставати таке питання, що «я не буду вводити в електронну базу даних». Це правило, на якому сьогодні функціонує комунальне некомерційне підприємство, - розказала Ірина Шамрай.

Вона повідомила, що при Миколаївській ОВА було створено робочу групу, яка займається вивченням ситуації у ЛШМД.

— Наразі працює робоча група, створена при обласній військовій адміністрації, яка вивчає всю цю ситуацію. Нам дано було термін до кінця минулого тижня надати всі матеріали. Всі матеріали були надані, розпорядження було відпрацьовано, - повідомила чиновниця.

Ірина Шамрай вважає, що якщо ситуація у лікарні не зміниться, то Олександр Дем’янов буде змушений піти з посади.

— Я думаю, що якщо ситуація не зміниться, у нас була з ним не одна розмова, і не тільки на моєму рівні, розмови ці ведуться останній час. Якщо він не зможе виконувати свої посадові обов’язки, його просто ситуація змусить піти з посади. Тому що колектив вимагає ефективного менеджера на сьогодні, - сказала Ірина Шамрай.

Вона зазначила, що участь у конкурсі на зайняття посади керівника закладу може брати не тільки посадовець з вищою медичною освітою, а, наприклад, вчитель, юрист, економіст, соціальний працівник. Тобто, той, хто візьме на себе відповідальність відпрацьовувати все.

А для того, щоб розв'язувати медичні питання, зазначає вона, — є медичний директор, оскільки це є у всьому світі, який повинен саме займатися налагодженням роботи в медичному закладі.

— Я сподіваюся, що Олександр Євгеновий зрозумів. Тому що сьогодні, як би ми не маніпулювали ситуацією, є колектив, є занесені дані в електронний реєстр, і є отримані кошти. Треба просто сісти з колективом, обговорити ситуацію. Я особисто декілька разів розмовляла з колективом, ця ситуація тягнеться останні декілька років. Навантаження на існуючі відділення у цьому закладі неадекватне кількості пролікованих випадків. Про це неодноразово наголошувалось. Сьогодні їх тримає пакет. По тих даних, які у нас є на перший квартал, вони абсолютно чітко відпрацьовують ситуацію по внесенню даних в електронний реєстр: якщо у них було 31394 хворих, то 31261 пацієнт внесений в електронний реєстр. Я думаю, що ситуація виправиться. Керівник закладу має дуже оперативно реагувати на ситуацію. Сьогодні не може бути так, що на початку року ти призначив усім по 1,5 ставки, і до кінця року воно так. Сьогодні навіть фонд зарплати повинен змінюватися відповідно до навантаження лікаря кожного місяця, - сказала Ірина Шамрай.

Як відомо, 31 березня редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря лікарні швидкої медичної допомоги Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників. За його словами, це рішення пов'язано недофінансуванням: цього року лікарня отримала від НСЗУ всього 91 мільйон гривень, в той час як минулого – 128 мільйонів гривень.

Реагуючи на цю публікацію, посадовці почали масово заявляти, що це рішення не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій. Водночас в управлінні охорони здоров'я запевнили, що скорочення не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.

Однак «НикВести» провели власне розслідування та зʼясували, що такі запевняння виявились неправдою. Перед колективом лікарні постав вибір: скорочувати лікарів або зменшувати заробітну плату. Таким чином медперсонал лікарні, що цілодобово лікував важкопоранених людей у перші місяці війни, змушений був погодитися на скорочення зарплат на 25%. Таке скорочення створює низку проблем, зокрема у нейрохірургії залишилося працювати 6 нейрохірургів з 12. При цьому не все з них мають право самостійно оперувати.

Головний лікар закладу Олександр Дем’янов пояснив, чому вважає «оптимізацію» лікарні правильною, а ексзавідуючий нейрохірургічним відділенням Ігор Скоропад розповів, що залишити заклад і поїхати в інший регіон його змусило ставлення з боку чиновників міської ради.