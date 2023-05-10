Від завтра, 11 травня, в Миколаєві для відвідування відкриють Центральний міський стадіон.

Вхід – з проспекту Центрального та вулиці Спортивної. Стадіон працюватиме з 08:00 до 20:00, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

— У разі повітряної тривоги прошу користуватись укриттям в університеті кораблебудування, – додав мер.

Для миколаївців також відкривають стадіон спорткомплексу «Зоря». Час роботи з 08:00 до 20:00. На території комплексу є укриття, поряд – бомбосховище.

Нагадаємо, у Миколаєві найближчим часом планують відкриття комунального басейну у спорткомплексі «Зоря». На сьогодні басейн знаходиться в повній технічній готовності до роботи, проте залишилось завершити певні бюрократичні процедури, пов’язані із дозволом ГАСКу на введення його в експлуатацію.