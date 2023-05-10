Президент Грузії Саломе Зурабішвілі закликає ввести візи для громадян Росії. Вона вважає, що рішення російського диктатора скасувати візи викличе невдоволення серед грузинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Саломе Зурабішвілі під час брифінгу.

Вона просить Раду безпеки Грузії зібратися та обговорити питання введення тримісячних віз для росіян.

«Настав час, як я неодноразово просила, Раді Безпеки зібратися, зібратися публічно, і обговорити, навпаки, введення тримісячних віз, яке нам необхідне, навіть з урахуванням внутрішніх викликів, потрібен більший контроль з боку держави за росіянами, які в’їжджають до країни, що залишаються в країні. І необхідно вжити якихось заходів, щоби все це потрапило в нормальні, цивілізовані рамки», — сказала президент.

Вона додала, що скасування віз Росією та відновлення авіасполучення викличе бурхливу реакцію серед грузинського суспільства. За її словами, грузинській владі потрібно зрозуміти, що Росія не відповідає на поступки поступками.

«Суспільство чудово розуміє, що коли Росія робить такі кроки, Росія робить ці кроки, виходячи зі своїх інтересів. Шкода, що наш уряд ще не зрозумів і не подумав про історію та всі приклади, які є, що Росія ніколи не реагує на поступки уряду поступками», — наголосила Саломе Зурабішвілі.

Варто зазначити, що Грузія скасувала візи для росіян у 2012 році. Громадяни РФ можуть знаходитися на території Грузії протягом року.

Нагадаємо, Володимир Путін скасував візи для громадян Грузії, а також заборону на авіарейси до Грузії. При цьому президентка Грузії назвала такі рішення Путіна «черговою російською провокацією».