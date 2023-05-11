Заяви Пригожина про те, що «Вагнер» має «снарядний голод» і залишає Бахмут, брехня.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на високопоставлених американських чиновників.

Вони повідомили, що попри заяви Пригожина, «Вагнер» досі володіє значними запасами боєприпасів та зберігає контроль над щонайменше 85% Бахмута. Вони також заявили, що «вагнерівці» зазнали «деяких втрат», не виключено, що їм на підмогу прийдуть «кадирівці».

— Ми не збираємося коментувати театральність Пригожина або політичне позерство, яке відбувається з ним і російським військовим керівництвом. Він поводився зі своїми солдатами, як з гарматним м'ясом, жертвуючи їхніми життями заради невеликих успіхів без видимої стратегічної вигоди, щоб спробувати досягти своїх політичних цілей, — заявив представник Ради національної безпеки США.

Нагадаємо, що нещодавно Пригожин оголосив, що ПВК «Вагнера» залишає Бахмут, посилаючись на відсутність боєприпасів.

У ЗСУ заявили, що слова Пригожина про «снарядний голод» є блефом, адже в Бахмуті тривають важкі бої. Зокрема, окупанти застосовують проти української армії заборонені фосфорні боєприпаси.