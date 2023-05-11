Начальниця міського управління здоров’я Ірина Шамрай заявила, що у Миколаєві кожен лікар на вагу золота, оскільки своєю працею заробляє кошти на утримання всього закладу.

Про це вона сказала під час засідання профільної депутатської комісії міськради у четвер, 11 травня, пишуть «НикВести».

Ірина Шамрай відзначила, що об’єм коштів, які отримає заклад від Національної служби здоров’я, залежить від кількості пролікованих лікарями випадків. Таким чином вони забезпечують функціонування всього медзакладу та зарплати іншого персоналу.

— Кожен лікар у нас — на вагу золота. Тому що лікар — це та людина, яка заробляє, виконуючи свої функції, на всю лікарню кошти. Лікар заробляє і на середній медперсонал, і на молодший, і на технічні витрати. Тому переглянуті усі питання (в ЛШМД, - прим.), врегульовані відносини, будуть відкриті, можливо, відділення трошки іншого напрямку, — сказала Ірина Шамрай.

Нагадаємо, начальниця міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай вважає, що керівник Лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва має застосувати диференційний підхід до формування заробітного фонду медиків, а не влаштовувати «уравніловку». Інакше Олександру Дем’янову доведеться піти з посади.

Як відомо, 31 березня редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря лікарні швидкої медичної допомоги Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників. За його словами, це рішення пов'язано недофінансуванням: цього року лікарня отримала від НСЗУ всього 91 мільйон гривень, в той час як минулого – 128 мільйонів гривень.

Реагуючи на цю публікацію, посадовці почали масово заявляти, що це рішення не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій. Водночас в управлінні охорони здоров'я запевнили, що скорочення не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.

Однак «НикВести» провели власне розслідування та зʼясували, що такі запевняння виявились неправдою. Перед колективом лікарні постав вибір: скорочувати лікарів або зменшувати заробітну плату. Таким чином медперсонал лікарні, що цілодобово лікував важкопоранених людей у перші місяці війни, змушений був погодитися на скорочення зарплат на 25%. Таке скорочення створює низку проблем, зокрема у нейрохірургії залишилося працювати 6 нейрохірургів з 12. При цьому не все з них мають право самостійно оперувати.

Головний лікар закладу Олександр Дем’янов пояснив, чому вважає «оптимізацію» лікарні правильною, а ексзавідуючий нейрохірургічним відділенням Ігор Скоропад розповів, що залишити заклад і поїхати в інший регіон його змусило ставлення з боку чиновників міської ради.