Депутатка міськради та директорка лікарні №1 Марія Грачова хоче, щоб з бюджету Миколаєва виплатили грошову допомогу лікарям.

Про це вона сказала на засіданні комісії міськради з питань охорони здоров’я 11 травня, пишуть «НикВести».

— В мене є пропозиція. Все ж таки наші лікарі пропрацювали рік у воєнних умовах. Вони не залишили (Миколаїв, - прим.), не поїхали до кращих міст. Вони працювали 24/7. Все ж моя пропозиція, підтримати цих лікарів, можливо, одноразовою виплатою. Але показати їм, що вони потрібні місту, і ми їх цінуємо, — сказала Марія Грачова.

Марія Грачова

Вона також відзначила, що наразі лікарням доводиться вирішувати більше фінансових проблем — ціни на розхідники зростають, а фінансування по деяких випадках, навпаки, зменшується.

— Але дати нашим лікарям зрозуміти, що вони потрібні місту. Вони готові перепрофілюватися, вчитися, відкривати нові відділення, робити потужнішу медицину, я думаю, що ми повинні їх якось підтримати, — додала вона.

Відзначимо, що на попередньому засіданні комісії Марія Грачова підтримувала скорочення лікарів у закладах міста та, зокрема, виступала за звільнення лікарів пенсійного віку.

Як повідомлялося, у миколаївському управлінні охорони здоров’я розробили механізм та підраховують, скільки потрібно виділити коштів з міського бюджету, щоб забезпечити муніципальною надбавкою лікарів. Водночас начальниця управління Ірина Шамрай зазначила, що особисто наполягати на введені надбавок не буде. На її думку, наразі треба допомагати фінансово не лікарям, а військовим. Також вона наголосила, що подібні виплати лікарям відсутні у багатьох містах.

Нагадаємо, Восени 2022 року Миколаївська міськлікарня №1 отримала дві машини «швидкої» у якості гуманітарної допомоги. Тоді директорка закладу Марія Грачова заявила, що авто вкрай необхідні для надання допомоги важко хворим, однак пізніше віддала машину у користування пологовому будинку №3.