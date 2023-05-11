|Wind speed:
|2.6 м/с
|Sunrise:
|05:22
|Sunset:
|20:14
|Temperature tomorrow:
|+21 C°
|Wind speed:
|2.6 м/с
|Sunrise:
|05:16
|Sunset
|20:31
|Temperature tomorrow:
|+21 C°
Голова гуманітарної комісії міськради Миколаєва та директорка Інституту післядипломної освіти ЧНУ ім. Петра Могили Ганна Норд пропонує лікарням відправляти своїх лікарів в аспірантуру університету, аби вони здобували наукові ступені та підвищували кваліфікацію.
Таку пропозицію вона озвучила під час засідання комісії у четвер, 11 травня, пишуть «НикВести».
Ганна Норд запропонувала керівникам медзакладів і міському управлінню охорони здоров’я розробити відповідну програму.
— У Миколаєві є університет, який готує і випускає медичні кадри. Це — Чорноморський національний університет, і там є медичний інститут. Сьогодні ми маємо у Миколаєві наявні усі можливі освітні медичні ліцензії для освіти, підвищення кваліфікації лікарів, в тому числі для аспірантури. Миколаїв не є містом, де найбільша вага лікарів з науковими ступенями і званнями в Україні. Тому в мене є пропозиція. Ми сьогодні здатні на території міста зміцнювати наш кадровий потенціал. Я пропоную лікарням Миколаєва і управлінню охорони здоров’я розробити міську програму підвищення кваліфікації медичних кадрів, — сказала Ганна Норд.
Вона повідомила, що якщо лікар вступає до аспірантури, він може протягом чотирьох років отримувати середню заробітну плату за своєю кваліфікацією як штатний аспірант і працювати за сумісництвом до пів ставки у лікарні.
Ганна Норд вважає, що така програма дозволить підвищити якість медичних послуг у Миколаєві.
Нагадаємо, депутатка міськради та директорка лікарні №1 Марія Грачова хоче, щоб з бюджету Миколаєва виплатили грошову допомогу лікарям. Раніше Марія Грачова підтримала скорочення лікарів у закладах міста та, зокрема, виступала за звільнення лікарів пенсійного віку.
Голова гуманітарної комісії міськради Миколаєва та директорка Інституту післядипломної освіти ЧНУ ім. Петра Могили Ганна Норд пропонує лікарням відправляти своїх лікарів в аспірантуру університету, аби вони здобували наукові ступені та підвищували кваліфікацію.
Таку пропозицію вона озвучила під час засідання комісії у четвер, 11 травня, пишуть «НикВести».
Ганна Норд запропонувала керівникам медзакладів і міському управлінню охорони здоров’я розробити відповідну програму.
— У Миколаєві є університет, який готує і випускає медичні кадри. Це — Чорноморський національний університет, і там є медичний інститут. Сьогодні ми маємо у Миколаєві наявні усі можливі освітні медичні ліцензії для освіти, підвищення кваліфікації лікарів, в тому числі для аспірантури. Миколаїв не є містом, де найбільша вага лікарів з науковими ступенями і званнями в Україні. Тому в мене є пропозиція. Ми сьогодні здатні на території міста зміцнювати наш кадровий потенціал. Я пропоную лікарням Миколаєва і управлінню охорони здоров’я розробити міську програму підвищення кваліфікації медичних кадрів, — сказала Ганна Норд.
Вона повідомила, що якщо лікар вступає до аспірантури, він може протягом чотирьох років отримувати середню заробітну плату за своєю кваліфікацією як штатний аспірант і працювати за сумісництвом до пів ставки у лікарні.
Ганна Норд вважає, що така програма дозволить підвищити якість медичних послуг у Миколаєві.
Нагадаємо, депутатка міськради та директорка лікарні №1 Марія Грачова хоче, щоб з бюджету Миколаєва виплатили грошову допомогу лікарям. Раніше Марія Грачова підтримала скорочення лікарів у закладах міста та, зокрема, виступала за звільнення лікарів пенсійного віку.