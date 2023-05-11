Голова гуманітарної комісії міськради Миколаєва та директорка Інституту післядипломної освіти ЧНУ ім. Петра Могили Ганна Норд пропонує лікарням відправляти своїх лікарів в аспірантуру університету, аби вони здобували наукові ступені та підвищували кваліфікацію.

Таку пропозицію вона озвучила під час засідання комісії у четвер, 11 травня, пишуть «НикВести».

Ганна Норд запропонувала керівникам медзакладів і міському управлінню охорони здоров’я розробити відповідну програму.

— У Миколаєві є університет, який готує і випускає медичні кадри. Це — Чорноморський національний університет, і там є медичний інститут. Сьогодні ми маємо у Миколаєві наявні усі можливі освітні медичні ліцензії для освіти, підвищення кваліфікації лікарів, в тому числі для аспірантури. Миколаїв не є містом, де найбільша вага лікарів з науковими ступенями і званнями в Україні. Тому в мене є пропозиція. Ми сьогодні здатні на території міста зміцнювати наш кадровий потенціал. Я пропоную лікарням Миколаєва і управлінню охорони здоров’я розробити міську програму підвищення кваліфікації медичних кадрів, — сказала Ганна Норд.

Вона повідомила, що якщо лікар вступає до аспірантури, він може протягом чотирьох років отримувати середню заробітну плату за своєю кваліфікацією як штатний аспірант і працювати за сумісництвом до пів ставки у лікарні.

Ганна Норд вважає, що така програма дозволить підвищити якість медичних послуг у Миколаєві.

Нагадаємо, депутатка міськради та директорка лікарні №1 Марія Грачова хоче, щоб з бюджету Миколаєва виплатили грошову допомогу лікарям. Раніше Марія Грачова підтримала скорочення лікарів у закладах міста та, зокрема, виступала за звільнення лікарів пенсійного віку.