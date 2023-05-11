Миколаївські чиновники неодноразово зверталися до Міністерства охорони здоров’я та Національної служби здоров’я, аби перерахувати фінансування для ЛШМД, однак там відповіли, що заради Миколаєва не стануть міняти постанови уряду.

Про це начальниця управління охорони здоров’я Ірина Шамрай розповіла на засіданні профільної комісії міськради 11 травня, пишуть «НикВести».

Як відомо, НСЗУ розрахувала оплату договорів на 2023 рік, зважаючи на дані за липень-серпень-вересень 2022 року. Однак частину цього періоду Лікарня швидкої медичної допомоги зовсім не працювала через влучання російських ракет. Таким чином за певний період вона не має пролікованих випадків, від кількості яких залежить фінансування.

Ірина Шамрай розповіла, що Миколаїв проводив багато переговорів з НСЗУ та висловлював претензії Міністерству охорони здоров’я, однак вони відмовилися переглянути методику розрахунку для міста.

— Лікарні швидкої медичної допомоги порахували місяці, коли заклад, у зв’язку з обстрілами, взагалі був закритий і не приймав пацієнтів. НСЗУ взяло дані за ці три місяці, як і для інших міст і областей України, скільки вони прийняли за цей час пацієнтів. Не дивлячись на те, що заклад був закритий, при заключенні пакету, всі документи були подані керівником, все зайшло в електронну базу, вони знали, що заклад не працює і все рівно порахували ці три місяці. Вони сказали — в Україні один підхід до всіх, чи живеш ти у Хмельницькому, чи у Вінниці, чи в Херсоні, чи в Миколаєві. Ми вважаємо, що це неправильно. Ми двічі зустрічалися з керівником південного регіону, всі ці претензії ми писали особисто міністру. Це питання піднімалося двічі на нараді Асоціації міст України, в якій брали учать особисто міністр і керівник НСЗУ. Але вони сказали: «Під місто Миколаїв ніхто постанову Кабінету міністрів міняти не буде», — розповіла Ірина Шамрай.

З огляду на це, згодом було вирішено заключити пакет №57, який на сьогоднішній день регулює оплату праці закладу, який не працював у зв’язку з обстрілами. Договір було укладено на початку березня, кошти надійшли наприкінці квітня, додала Ірина Шамрай. Таким чином, на даний момент проблема недофінансування, яка виникла на початку року, уже вирішена.

Нагадаємо, начальниця міського управління здоров’я Ірина Шамрай заявила, що у Миколаєві кожен лікар на вагу золота, оскільки своєю працею заробляє кошти на утримання всього закладу.

Також вона вважає, що керівник Лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва має застосувати диференційний підхід до формування заробітного фонду медиків, а не влаштовувати «уравніловку». Інакше Олександру Дем’янову доведеться піти з посади.