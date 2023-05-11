Велика Британія вже передала Україні далекобійні крилаті ракети Storm Shadow. Це дасть змогу українським захисникам завдавати ударів по ворогу на велику дальність.

Про це повідомили декілька західних високопосадовців, передає CNN.

Storm Shadow – крилата авіаракета великої дальності, спільно розроблена Британією та Францією. Має дальність понад 250 км, або 155 миль, що лише трохи менше, ніж легендарні американські ATACMS.

Ці ракети здатні вразити російські позиції глибоко на сході України. Західний чиновник повідомив CNN, що Велика Британія отримала запевнення від українського уряду, що ці ракети будуть використовуватися лише в межах суверенної території України, а не всередині Росії.

За словами американського високопоставленого військового, з точки зору дальності ці ракети «по-справжньому зміннють гру» і дають Києву ті можливості, про які він просив від початку повномасштабного вторгнення. До надання цих ракет максимальний радіус дії американської зброї в Україні становив близько 49 миль.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія готується надіслати Україні ракети великої дальності. Ідеться, можливо, про ракети Storm Shadow, які можуть вражати цілі на відстані до 300 кілометрів.