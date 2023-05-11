Управління охорони здоров`я запропонувало включити до програми плану відновлення Миколаєва такий проєкт, що передбачає переобладнання однієї з амбулаторій в будинок з квартирами для медиків.

Про цю ініціативу кореспонденту «НикВести» розказала начальниця управління охорони здоров’я Ірина Шамрай

За її словами, мова про приміщення колишньої залізничної лікарні по вулиці Шосейній у Миколаєві, недалеко від неї там також раніше була поліклініка. Уже є попередній проект щодо будівництва там 14 квартир, які можна буде давати медикам як службові.

— У нас у 2013 році було об`єднання, і передали залізничну лікарню. Вона знаходилась по вулиці Шосейна 128, Шосейна 113 - це було ще приміщення поліклініки. На сьогоднішній день 3-4 поверхи пустують. Є попередній проєкт про створення там 14 квартир на території, які можна переформатувати так, щоб було з санітарними кімнатами. Наразі ми включили це в програму відновлення. Було декілька благодійних організацій, які приїжджали. Особисто цим питанням опікується профільний заступник міського голови (Анатолій Петров, - прим.). Вони оглядали це приміщення декілька разів. Дуже надіємось на те, що хтось нам все-таки допоможе і ці квартири вони досить суттєво б допомогли затриматись у нас тим молодим спеціалістам, які до нас приїжджають, в яких немає житла. Службові квартири, - сказала Ірина Шамрай.

Раніше повідомлялось, що управління охорони здоров‘я пропонує побудувати в Миколаєві дитячий діагностичний центр.