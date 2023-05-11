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У США схвалили переказ на користь України конфіскованих у російського підприємця та олігарха Костянтина Малофєєва грошей. Йдеться про суму 5,4 мільйона доларів (майже 200 мільйонів гривень).
Про це пише Obozrevatel з посиланням на західні ЗМІ.
Кошти вже було конфісковано за рішенням американського суду, а тепер було отримано дозвіл глави мін’юсту США та за сумісництвом генпрокурора Мерріка Гарланда на переведення конфіскованих коштів в Україну.
— Це перший випадок відправлення Сполученими Штатами конфіскованих російських коштів на відновлення України. Але він не буде останнім, — заявив Меррік Гарланд.
Рішення конфіскувати мільйони Костянтина Малофєєва на користь України було ухвалено на підставі доказової бази про те, що бізнесмен фінансував захоплення військовими РФ Криму у 2014 році. Також олігарха звинуватили в обході санкцій.
У Росії Костянтин Малофєєв є засновником та власником пропагандистського каналу «Царгород ТБ». Також він був одним із ідеологів «російської весни» 2014 року.
Нагадаємо, Фонд державного майна планує навесні — влітку виставити на приватизацію Миколаївський глиноземний завод, який належав російському бізнесменові Олегу Дерипасці.
У США схвалили переказ на користь України конфіскованих у російського підприємця та олігарха Костянтина Малофєєва грошей. Йдеться про суму 5,4 мільйона доларів (майже 200 мільйонів гривень).
Про це пише Obozrevatel з посиланням на західні ЗМІ.
Кошти вже було конфісковано за рішенням американського суду, а тепер було отримано дозвіл глави мін’юсту США та за сумісництвом генпрокурора Мерріка Гарланда на переведення конфіскованих коштів в Україну.
— Це перший випадок відправлення Сполученими Штатами конфіскованих російських коштів на відновлення України. Але він не буде останнім, — заявив Меррік Гарланд.
Рішення конфіскувати мільйони Костянтина Малофєєва на користь України було ухвалено на підставі доказової бази про те, що бізнесмен фінансував захоплення військовими РФ Криму у 2014 році. Також олігарха звинуватили в обході санкцій.
У Росії Костянтин Малофєєв є засновником та власником пропагандистського каналу «Царгород ТБ». Також він був одним із ідеологів «російської весни» 2014 року.
Нагадаємо, Фонд державного майна планує навесні — влітку виставити на приватизацію Миколаївський глиноземний завод, який належав російському бізнесменові Олегу Дерипасці.