Костянтин Малофєєв

У США схвалили переказ на користь України конфіскованих у російського підприємця та олігарха Костянтина Малофєєва грошей. Йдеться про суму 5,4 мільйона доларів (майже 200 мільйонів гривень).

Про це пише Obozrevatel з посиланням на західні ЗМІ.

Кошти вже було конфісковано за рішенням американського суду, а тепер було отримано дозвіл глави мін’юсту США та за сумісництвом генпрокурора Мерріка Гарланда на переведення конфіскованих коштів в Україну.

— Це перший випадок відправлення Сполученими Штатами конфіскованих російських коштів на відновлення України. Але він не буде останнім, — заявив Меррік Гарланд.

Рішення конфіскувати мільйони Костянтина Малофєєва на користь України було ухвалено на підставі доказової бази про те, що бізнесмен фінансував захоплення військовими РФ Криму у 2014 році. Також олігарха звинуватили в обході санкцій.

У Росії Костянтин Малофєєв є засновником та власником пропагандистського каналу «Царгород ТБ». Також він був одним із ідеологів «російської весни» 2014 року.

Нагадаємо, Фонд державного майна планує навесні — влітку виставити на приватизацію Миколаївський глиноземний завод, який належав російському бізнесменові Олегу Дерипасці.