Північноатлантичний альянс завершує реформування спільної стратегії протистояння російській загрозі і тероризму на тлі російського вторгнення в Україну і постійних погроз Кремля.

Як повідомляє «Європейська правда», про це пише іспанське видання El Pais з посиланням на джерела в Альянсі.

Архітектура, розроблена для нової геополітичної реальності і прискорена російським вторгненням, є «найбільшою реконфігурацією з часів холодної війни», пояснили співрозмовники видання, які брали участь у розробці стратегії, першої повної і спільної за останні три десятиліття.

Стратегія вже містить близько 4000 сторінок, в яких викладені реформи низки військових процедур. Вона більше не передбачає великих військових угруповань, переважатиме розгортання менших батальйонів. Але, перш за все, документ аналізує і оновлює різні загрози Кремля — військові, кібернетичні, гібридні атаки, і відповіді Альянсу на ці сценарії.

Військові лідери країн-членів і стратеги Альянсу зараз переглядають стратегію, яка об’єднує національні і регіональні плани. Очікується, що цей новий план буде затверджений на саміті у Вільнюсі в липні.

У середу в Брюсселі відбулась зустріч генсека НАТО з військовими керівниками країн-членів Альянсу, на якій вони проаналізували нову стратегію. «Регіональні плани (так називається стратегія) вимагатимуть удосконалення моделі збройних сил НАТО для створення більш боєздатних військ в усьому Альянсі», — сказав адмірал Роб Бауер, голова Військового комітету НАТО.

НАТО розробляє оновлені і географічно прив’язані оборонні плани, які визначають, як Альянс може діяти проти нападів на свою територію і як буде протидіяти двом основним загрозам: Росії і терористичним угрупованням. Стратегія також містить вказівки щодо оборони ключових місць. «Вперше з часів холодної війни ми матимемо об’єктивні цілі, засновані на загрозах», — сказав адмірал Бауер.

Альянс вже мав плани щодо того, як протистояти загрозам з боку Росії, майже з самого початку свого існування. Фактично, він був створений як організація на противагу СРСР. Але нова реальність, яку позначила війна Кремля в Україні, і зміна відносин НАТО з Росією, змусили Альянс переглянути, оновити і зміцнити цю стратегію.

Стратегія має різні рівні: національний, так званий «стратегічний капелюх», який охоплює три великі регіони (Північна Атлантика, Центральна і Південна Європа, від Іспанії до Туреччини) і детальний аналіз загроз і реакцій за сферами: суша, море, повітря, космос і кіберпростір.

Загрози і сценарії різноманітні, зазначають джерела видання в НАТО: від можливості розгортання Росією тисяч солдатів на кордонах східного флангу Альянсу до вразливості інфраструктури країн НАТО, яку вона поставила під удар, атакувавши газопроводи «Північний потік».

Нова концепція дещо занепокоїла східних союзників, які межують з Росією і побоюються, що плани є занадто теоретичними і вимагають більш конкретних елементів, а також продовження посилення своєї присутності на цьому фланзі.

Для переформулювання стратегії Альянсу знадобиться більше інвестицій, визнають джерела в організації.

Раніше глава естонського уряду Кая Каллас заявила, що Україна стане членом НАТО, але після завершення війни.