Від початку повномасштабної війни з Євросоюзу транзитом через Росію відправили підсанкційних товарів на загальну суму 2 мільярди доларів, але близько половини з них «загубилися» на території РФ. Продукцію везли до Казахстану, Киргизстану та Вірменії.

Про це пише «Бабель» з посиланням на The Financial Times.

Таким чином товари, експорт яких до Росії заборонений, потрапляли з Євросоюзу до РФ під приводом того, що їхніми кінцевими одержувачами будуть інші країни.

На тлі санкцій, які США та Захід запровадили проти Росії, зафіксували підозріло різке зростання імпорту деяких категорій товарів у країни, що не підтримали санкції.

Євросоюз неодноразово заявляв, що боротиметься із ввезенням санкційних товарів до РФ обхідними шляхами. У травні 2023 року ЄС заборонив транзит через Росію товарів подвійного призначення.

— Деякі розбіжності у статистці глобальної торгівлі не є чимось незвичним, але це виходить за рамки типових незначних помилок, — сказала виданню Еліна Рибакова, старша наукова співробітниця американського Інституту міжнародної економіки Петерсона.

Справжній обсяг тіньового імпорту, ймовірно, значно більший, оскільки статистика FT охоплює тільки товари подвійного призначення, які потенційно можуть бути використані для військових цілей.

Нагадаємо, країни G7 готують новий пакет санкцій проти РФ, який зосередиться на закритті лазівок у раніше запроваджених заходах.