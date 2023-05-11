Ділянка дороги О151124 Миколаїв-Станіслав-Херсон, що проходить галицинівською громадою Миколаївської області перебуває в аварійному стані. Для людей, які живуть в Лиманах, Лупареве, Галицинівці та інших селах громади, добиратися до Миколаєва це справжня проблема.

Виконуючий обов'язки голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик розповів, що отримав багато звернень від місцевих жителів про незадовільний стан дороги.

Тому, разом із народним депутатом Ігорем Копитіним на запит місцевих жителів виконуючий обов'язки голови Миколаївської обласної ради оглянув цю ділянку дороги та поспілкувався із головою Галицинівської громади Іваном Назаром.

За словами Антона Табунщика, ця дорога обласного значення перетинає всю територіальну громаду. Він зазначив, що рух важкої техніки та лінія зіткнення серйозно вплинули на стан траси, тому ремонтні роботи тут просто необхідні.

— Працюємо над тим, щоб О151124 включили до переліку доріг, де цього року передбачений ремонт. Крім того, ми розглядаємо також додаткове фінансування з місцевого бюджету громади, – наголосив Антон Табунщик.

Разом з тим, представники Миколаївської облради оглянули Галицинівський ліцей, що був пошкоджений хвилею від вибуху ворожого снаряду неподалік. За словами Антона Табунщика, у планах – ремонт покрівлі та створення тут опорного закладу освіти для всієї громади із підвозом дітей.

Нагадаємо, 8 травня у миколаєві розпочалися роботи з ремонту дорожнього покриття на Інгульському мосту. жителів міста попередили про можливість ускладненого руху транспортних засобів через міст.