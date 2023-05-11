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Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак підтвердив, що у грудні 2022 року біля міста Бидгощ упала російська ракета.
Про це пише RMF24.
Маріуш Блащак розповів, що польська армія знала про об'єкт, який міг бути ракетою: про це попередила Україна, а також зафіксували польські наземні станції радіолокації.
Однак генерал Томаш Піотровський, який обіймає посаду оперативного командира, не повідомив про це міністра оборони. У день польоту ракети Міноборони отримало звіт про те, що порушення повітряного простору країни не було, але це виявилося неправдою.
За словами міністра, Польща вже налагодила співпрацю з Україною та США щодо розслідування цього інциденту.
Нагадаємо, Росія заперечила, що дві її ракети, запущені по Україні 15 листопада, впали натомість на території члена НАТО – Польщі, вбивши двох людей.
Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак підтвердив, що у грудні 2022 року біля міста Бидгощ упала російська ракета.
Про це пише RMF24.
Маріуш Блащак розповів, що польська армія знала про об'єкт, який міг бути ракетою: про це попередила Україна, а також зафіксували польські наземні станції радіолокації.
Однак генерал Томаш Піотровський, який обіймає посаду оперативного командира, не повідомив про це міністра оборони. У день польоту ракети Міноборони отримало звіт про те, що порушення повітряного простору країни не було, але це виявилося неправдою.
За словами міністра, Польща вже налагодила співпрацю з Україною та США щодо розслідування цього інциденту.
Нагадаємо, Росія заперечила, що дві її ракети, запущені по Україні 15 листопада, впали натомість на території члена НАТО – Польщі, вбивши двох людей.