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«Укрзалізниця» почала аналізувати звернення пасажирів за допомогою штучного інтелекту ChatGPT.
Про це компанія повідомила 11 травня.
Протягом одного дня вона отримує в середньому 1 300 оцінок подорожі від пасажирів через застосунок. Приблизно 300 з них — текстові відгуки, які стосуються безпосередньо роботи залізниці. Кожен такий відгук раніше обробляли вручну — тепер цю роботу виконує ChatGPT. Штучний інтелект ChatGPT коректно визначає категорію звернення в 90% випадків.
Штучний інтелект автоматично розподіляє звернення пасажирів за 21 тематикою — від «якості обслуговування» до «запізнень», після чого вже розбиті за категоріями звернення завантажуються в систему аналізу, яка дозволяє відслідковувати по днях, тижнях та місяцях динаміку скарг за конкретними поїздами та маршрутами.
Це дозволяє компанії пришвидшити аналіз відгуків та визначати найбільш проблемні ділянки — і, відповідно, оперативніше реагувати.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» отримала 15 нових пасажирських вагонів. Вони призначені для перевезення пасажирів з інвалідністю в кріслі колісному.
«Укрзалізниця» почала аналізувати звернення пасажирів за допомогою штучного інтелекту ChatGPT.
Про це компанія повідомила 11 травня.
Протягом одного дня вона отримує в середньому 1 300 оцінок подорожі від пасажирів через застосунок. Приблизно 300 з них — текстові відгуки, які стосуються безпосередньо роботи залізниці. Кожен такий відгук раніше обробляли вручну — тепер цю роботу виконує ChatGPT. Штучний інтелект ChatGPT коректно визначає категорію звернення в 90% випадків.
Штучний інтелект автоматично розподіляє звернення пасажирів за 21 тематикою — від «якості обслуговування» до «запізнень», після чого вже розбиті за категоріями звернення завантажуються в систему аналізу, яка дозволяє відслідковувати по днях, тижнях та місяцях динаміку скарг за конкретними поїздами та маршрутами.
Це дозволяє компанії пришвидшити аналіз відгуків та визначати найбільш проблемні ділянки — і, відповідно, оперативніше реагувати.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» отримала 15 нових пасажирських вагонів. Вони призначені для перевезення пасажирів з інвалідністю в кріслі колісному.