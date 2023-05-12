«Українське дунайське пароплавство» (УДП) відновлює морський суховантажний флот для експорту української агарної продукції.

Перше судно морського флоту відправили на ремонт, повідомив генеральний директор «Українського Дунайського пароплавства» (УДП) Дмитро Москаленко.

За його словами, морські судна є найбільш затребуваними на Дунаї для експорту агропродукції.

Дмитро Москаленко також розповів, що для відновлення морського флоту УДП повернуло судна, які раніше перебували у чартері.

— Договори фрахтування, укладені за минулого керівництва, відверто суперечили інтересам пароплавства. Судна фактично «вбивалися», пароплавство отримувало мізерні суми, – пояснив гендиректор УДП.

Тепер повернуті судна пройдуть ремонт. Зараз на доковий ремонт стало «Вилково».

— Це універсальне суховантажне судно, призначене для перевезення генеральних, навалочних вантажів різної номенклатури, зерна, контейнерів, – додав Дмитро Москаленко.

За словами гендиректора УДП, чистий дохід пароплавства за шість років оренди «Вилково» не перекрив навіть вартості його відновлення.

Його збудували на замовлення УДП на португальській корабельні Віана ду Каштелу. Усього таких суден — шість.

Державний прапор на ньому підняли 8 липня 1993 року. У грудні 2008 року «Вилково» заарештували у грецькому порту Псахна за багаторічні борги перед місцевими компаніями. Звільнили його через два роки.

Нагадаємо, асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» надіслала Міністерству економіки запит на початок розслідування та вжиття заходів у відповідь на дії низки країн ЄС, які заборонили імпорт української сільськогосподарської продукції.