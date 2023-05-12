|Швидкість вітру:
|2.1 м/с
|Схід сонця:
|05:21
|Захід сонця:
|20:15
|Температура завтра:
|C°
|Швидкість вітру:
|1.8 м/с
|Схід сонця:
|05:15
|Захід сонця
|20:32
|Температура завтра:
|C°
Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення нового посла України в Нідерландах. Ним став Олександр Карасевич.
Про це йдеться в указі президента № 267/2023.
До цього Карасевич був генеральним директором Директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства ОП. Також він був у складі робочої групи з опрацювання питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.
27 вересня 2022 року Володимир Зеленський звільнив Максима Кононенка з посади посла України в Нідерландах і Артема Рибченка з посади посла у Швейцарській Конфедерації та Ліхтенштейні.
Нагадаємо, 18 квітня 2923 року Очаківська міська рада, Асоціація міст України та Королівство Нідерландів підписали тристоронній меморандум про співробітництво.
Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення нового посла України в Нідерландах. Ним став Олександр Карасевич.
Про це йдеться в указі президента № 267/2023.
До цього Карасевич був генеральним директором Директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства ОП. Також він був у складі робочої групи з опрацювання питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.
27 вересня 2022 року Володимир Зеленський звільнив Максима Кононенка з посади посла України в Нідерландах і Артема Рибченка з посади посла у Швейцарській Конфедерації та Ліхтенштейні.
Нагадаємо, 18 квітня 2923 року Очаківська міська рада, Асоціація міст України та Королівство Нідерландів підписали тристоронній меморандум про співробітництво.