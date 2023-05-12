Два пам’ятника російському поету Олександру Пушкіну в Києві позбавили охоронного статусу, повідомило Міністерство культури та інформаційної політики 11 травня.

Відомство визнало пам’ятники такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України і об’єктів культурної спадщини. Відповідний наказ підписав міністр Олександр Ткаченко.

Йдеться про пам’ятник-бюст Пушкіну на вулиці Михайла Омеляновича-Павленка, 1, а також погруддя за адресою вулиця В’ячеслава Чорновола, 37-А. Обидві скульптури визнали такими, що не відповідають критеріям, прописаним у законі «Про охорону культурної спадщини» та в Порядку визначення категорій пам’яток.

Нагадаємо, у миколаївському яхт-клубі Миколаєва, де 8 травня з п’єдесталу демонтували погруддя Григорія Потьомкіна, встановили вазон з рослиною.