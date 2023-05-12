США звинуватили Південну Африку у постачанні боєприпасів до Росії через російський корабель, який у грудні минулого року пришвартувався до військово-морської бази Саймонстаун у Кейптауні.

Посол США в Південній Африці Рубен Брігеті під час брифінгу заявив, що Америка переконана в тому, що ПАР постачала зброю до РФ, пише «Бабель».

— Серед того, що ми відзначили, була стоянка вантажного корабля на військово-морській базі Саймонстаун у період з 6 по 8 грудня 2022 року, з якої ми впевнені, що вантажили зброю та боєприпаси на це судно в Саймонстауні, коли воно поверталося до Росії, — сказав посол.

Про те, наскільки точними є дані розвідки США про те, що Південна Африка постачала боєприпаси до росії, посол Рубен Брігеті сказав, що готовий поставити на це своє життя.

Речник президента ПАР заявив, що канцелярія взяла до уваги це повідомлення і відповість на нього. Уряд також заявив, що вивчає повідомлення про надсилання зброї до Росії.

Нагадаємо, Іран таємно постачав Росії велику кількість куль, мінометних снарядів та інших боєприпасів для війни в Україні та планує надіслати ще більше.