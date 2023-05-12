Із моменту повномасштабного російського вторгнення Миколаїв втратив орієнтовно 90% бізнесу.

Про це заявив міський голова Олександр Сенкевич 11 травня у кулуарах зустрічі високого рівня «Угода мерів в Україні: плануємо сталий розвиток разом» у Львові, пише Інтерфакс-Україна.

За його словами, виробництва майже немає, оскільки підприємства закрилися чи релокувались.

— Сьогодні місто виживає виключно за рахунок податку на прибуток військових (ПДФО). Але після закінчення війни може виникнути така ситуація, що ми припинимо отримувати і цей ПДФО, і нових коштів від наших платників податків не буде, — сказав Олександр Сенкевич.

За словами мера, щоб уникнути занепаду територій, що найбільш постраждали від війни, потрібно створювати особливі економічні зони для стимулювання інвестицій.

Він також заявив, що потрібно працювати над підготовкою робочої сили для майбутніх виробництв. Поки що підтримки такої ініціативи з боку уряду мер Миколаєва не відчуває.

Раніше повідомлялось, що великі підприємства Миколаївської області поновлюють своє виробництво. Зокрема на території області відновлять свою роботу два комплекси компанії PepsiСo з виробництва чипсів, соків та напоїв.