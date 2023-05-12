У Миколаєві поліція встановлює обставини ДТП, що сталася на вулиці Космонавтів. Водій вантажівки збив літню жінку.

Про це повідомили у поліції Миколаївщини.

Автопригода сталася у середу, 10 травня, близько 12:00 год по вулиці Космонавтів. 59-річний водій автомобіля «MAN» збив 80-річну жінку-пішохода, яка перетинала проїздну частину, попередньо, за межами регульованого пішохідного переходу.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди літню жінку з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.

За вказаним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження попередньо за ч. 1 ст. 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження». Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

Слідчі встановлюють обставини та причини автопригоди.

Нагадаємо, що 7 квітня, у Вознесенську 50-річний водій вантажного автомобіля Mercedes-Benz збив 37-річного пішохода, який знаходився позаду автівки.