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Управління освіти Миколаївської міськради оголосило тендер на ремонт укриттів у трьох школах за 5 мільйонів 667 тисяч 575 гривень.
Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.
Зокрема, планують витратити на ремонт:
Серед запланованих робіт — облаштування санвузлів, вентиляцій, освітлення, ремонти підлог та стель.
Початок аукціонів заплановано на 19 травня. Переможці мають закінчити ремонти до 10 серпня.
Нагадаємо, в уряді погодили розподіл освітньої субвенції на облаштування укриттів у школах. Згідно з постановою Кабміну, Миколаївська область отримає 102,1 мільйона гривень.
Управління освіти Миколаївської міськради оголосило тендер на ремонт укриттів у трьох школах за 5 мільйонів 667 тисяч 575 гривень.
Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.
Зокрема, планують витратити на ремонт:
Серед запланованих робіт — облаштування санвузлів, вентиляцій, освітлення, ремонти підлог та стель.
Початок аукціонів заплановано на 19 травня. Переможці мають закінчити ремонти до 10 серпня.
Нагадаємо, в уряді погодили розподіл освітньої субвенції на облаштування укриттів у школах. Згідно з постановою Кабміну, Миколаївська область отримає 102,1 мільйона гривень.