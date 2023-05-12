Фото для ілюстрації

Управління освіти Миколаївської міськради оголосило тендер на ремонт укриттів у трьох школах за 5 мільйонів 667 тисяч 575 гривень.

Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Зокрема, планують витратити на ремонт:

Серед запланованих робіт — облаштування санвузлів, вентиляцій, освітлення, ремонти підлог та стель.

Початок аукціонів заплановано на 19 травня. Переможці мають закінчити ремонти до 10 серпня.

Нагадаємо, в уряді погодили розподіл освітньої субвенції на облаштування укриттів у школах. Згідно з постановою Кабміну, Миколаївська область отримає 102,1 мільйона гривень.