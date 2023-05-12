Офіційні представники Туреччини заявляють, що переговори про продовження угоди, яка передбачає експорт зерна з України через Чорне море, наближаються до завершення.

Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, пише «Радіо Свобода».

— Ми йдемо до домовленості про продовження зернової угоди, – сказав він.

Хулусі Акар має на увазі переговори в Стамбулі цього тижня між офіційними особами Туреччини, Росії, України та ООН.

Сполучені Штати та Велика Британія 9 травня наполягли, щоб Росія продовжила угоду, звинувативши Москву у використанні проблеми глобального голоду для отримання переваг у війні.

Чорноморська зернова ініціатива, оголошена в липні 2022 року після дипломатичних зусиль ООН і Туреччини, дозволяє Україні експортувати зерно через порти Чорного моря, допомагаючи скоротити дефіцит і приборкати сплески цін, спричинені вторгненням Росії.

Але Росія ще не взяла на себе зобов’язання щодо третього продовження угоди, чинний термін домовленостей спливає 18 травня.

Нагадаємо, на сьогодні майже 100% миколаївських портів готові приєднатися до «зернової угоди». Портовики Миколаївщини готові долучитися до експорту українського зерна.