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Російські військові, що перебувають на Запорізькій АЕС в Енергодарі, проводили навчання зі швидкої евакуації на випадок українського контрнаступу.
Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявив голова Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» Петро Котін.
— Вони всі готуються до евакуації і навіть проводили там тренування з дуже швидких зборів і з завантаження цього всього майна, яке вони награбували, і виїзду з території станції по першому поклику, по першій команді, коли це буде потрібно, – сказав він.
Водночас, за його словами, останнім часом на Запорізькій АЕС побільшало російських військових, і фактично станція стала опорною точкою, де окупанти зберігають багато зброї, вантажівок, обладнання та приватних автівок, які відібрали у цивільних. Однак вибудовувати лінію захисту на атомній станції у разі наступу ЗСУ вони не будуть, вважає Петро Котін.
— Перед загрозою наступу ЗСУ вони просто там збираються, щоб забезпечити свій захист і щоб бути в одному місці, щоб виїхати якомога швидше. Я не думаю, що вони збираються її боронити і вибудовувати якийсь захист зараз. Зараз вони просто там знаходяться, як в укріпленні і просто очікують евакуації, – сказав голова «Енергоатому».
Також, за словами Петра Котіна, в Енергодарі вже триває вивезення людей, які допомагали окупаційній владі «встановлювати порядки» в місті, і частково – співробітників атомної станції та членів їхніх сімей.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти готують план евакуації працівників «Росатому» із Запорізької атомної електростанції в Енергодарі. За інформацією ЦНС, колаборантів та завезених росіянами працівників «Росатому» попереджали, про можливість примусової евакуація.
Російські військові, що перебувають на Запорізькій АЕС в Енергодарі, проводили навчання зі швидкої евакуації на випадок українського контрнаступу.
Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявив голова Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» Петро Котін.
— Вони всі готуються до евакуації і навіть проводили там тренування з дуже швидких зборів і з завантаження цього всього майна, яке вони награбували, і виїзду з території станції по першому поклику, по першій команді, коли це буде потрібно, – сказав він.
Водночас, за його словами, останнім часом на Запорізькій АЕС побільшало російських військових, і фактично станція стала опорною точкою, де окупанти зберігають багато зброї, вантажівок, обладнання та приватних автівок, які відібрали у цивільних. Однак вибудовувати лінію захисту на атомній станції у разі наступу ЗСУ вони не будуть, вважає Петро Котін.
— Перед загрозою наступу ЗСУ вони просто там збираються, щоб забезпечити свій захист і щоб бути в одному місці, щоб виїхати якомога швидше. Я не думаю, що вони збираються її боронити і вибудовувати якийсь захист зараз. Зараз вони просто там знаходяться, як в укріпленні і просто очікують евакуації, – сказав голова «Енергоатому».
Також, за словами Петра Котіна, в Енергодарі вже триває вивезення людей, які допомагали окупаційній владі «встановлювати порядки» в місті, і частково – співробітників атомної станції та членів їхніх сімей.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти готують план евакуації працівників «Росатому» із Запорізької атомної електростанції в Енергодарі. За інформацією ЦНС, колаборантів та завезених росіянами працівників «Росатому» попереджали, про можливість примусової евакуація.