Україна отримала фінансування від Світового банку в розмірі 132 мільйони доларів.

Про це Міністерство фінансів повідомило 12 травня.

Кредитні кошти надійшли до державного бюджету. Гроші дозволять і надалі підтримувати фінансову стабільність України та відшкодувати видатки, зокрема в сільськогосподарському секторі — для покращення ситуації у харчовій промисловості та продовольчої безпеки.

Нагадаємо, до цього до загального фонду держбюджету України надійшло 189,32 мільйони євро фінансування від Світового банку. Кошти надали на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку (МАР).