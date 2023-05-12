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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони надзусиллями зупинили ворога та відкинули його назад на деяких напрямках.
Про це він написав у Telegram, розповідчаючи про результати чергового засідання Ставки верховного головнокомандувача.
Там заслухали доповіді командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, головнокомандувача Валерія Залужного, міністра оборони Олексія Резнікова, Генштабу та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.
«Почули доповідь генерала Сирського, чиї підрозділи надзусиллями зупинили ворога та навіть відкинули його назад на деяких напрямках. Доповідав і генерал Тарнавський щодо актуальної ситуації в ОСУВ «Таврія». ОСУВи «Одеса», «Північ» — також під контролем. Визначили їхні першочергові потреби й ознайомилися з темпами комплектування технікою та боєприпасами нових бригад. Були важливі доповіді главкома Залужного, міністра Резнікова, генштабу та міністра стратегпрому Камишіна. Звірили всі наші довготривалі контракти на постачання боєприпасів і ракет», — написав президент.
Раніше він зазначив, що Україні для початку контрнаступу потрібно більше часу на підготовку. Нині ще очікується поставка обіцяної військової допомоги.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони надзусиллями зупинили ворога та відкинули його назад на деяких напрямках.
Про це він написав у Telegram, розповідчаючи про результати чергового засідання Ставки верховного головнокомандувача.
Там заслухали доповіді командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, головнокомандувача Валерія Залужного, міністра оборони Олексія Резнікова, Генштабу та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.
«Почули доповідь генерала Сирського, чиї підрозділи надзусиллями зупинили ворога та навіть відкинули його назад на деяких напрямках. Доповідав і генерал Тарнавський щодо актуальної ситуації в ОСУВ «Таврія». ОСУВи «Одеса», «Північ» — також під контролем. Визначили їхні першочергові потреби й ознайомилися з темпами комплектування технікою та боєприпасами нових бригад. Були важливі доповіді главкома Залужного, міністра Резнікова, генштабу та міністра стратегпрому Камишіна. Звірили всі наші довготривалі контракти на постачання боєприпасів і ракет», — написав президент.
Раніше він зазначив, що Україні для початку контрнаступу потрібно більше часу на підготовку. Нині ще очікується поставка обіцяної військової допомоги.