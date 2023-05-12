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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони надзусиллями зупинили ворога та відкинули його назад на деяких напрямках.

Про це він написав у Telegram, розповідчаючи про результати чергового засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Там заслухали доповіді командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, головнокомандувача Валерія Залужного, міністра оборони Олексія Резнікова, Генштабу та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

«Почули доповідь генерала Сирського, чиї підрозділи надзусиллями зупинили ворога та навіть відкинули його назад на деяких напрямках. Доповідав і генерал Тарнавський щодо актуальної ситуації в ОСУВ «Таврія». ОСУВи «Одеса», «Північ» — також під контролем. Визначили їхні першочергові потреби й ознайомилися з темпами комплектування технікою та боєприпасами нових бригад. Були важливі доповіді главкома Залужного, міністра Резнікова, генштабу та міністра стратегпрому Камишіна. Звірили всі наші довготривалі контракти на постачання боєприпасів і ракет», — написав президент.

Раніше він зазначив, що Україні для початку контрнаступу потрібно більше часу на підготовку. Нині ще очікується поставка обіцяної військової допомоги.