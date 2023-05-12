У неділю, 14 травня, у Каштановому сквері Миколаєва відбудеться виставка собак для того, щоб бажаючі змогли віднайти собі друга.

Про захід повідомляє організація «Друзі поруч» в Instagram.

У виставці візьмуть участь тварини, які знаходяться на обліку комунального підприємства Миколаївської міської ради «Центр захисту тварин».

«Центр захисту тварин» переповнений покинутими собаками. Ставлення до тварин - це дзеркало міста! Нам дуже сумно і соромно за вчинки людей. Разом ми намагаємось виправити цю ситуацію. Запрошуємо на виставку-прилаштування собак! Кожен з учасників має свою історію. Так давайте ці історії зробимо щасливими!» - повідомляють організатори заходу.

Виставка розпочне свою роботу о 12:00.

Нагадаємо раніше повідомлялося, що «Центр захисту тварин» прихистив десятки котів і собак покинуті через військові дії.