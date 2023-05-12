У Миколаєві з початку 2023 року померло 25 осіб від коронавірусної інфекції COVID-19, середній вік померлих — 78 років.

Про це заявила начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай, пишуть «НикВести».

За її словами, майже всі з них не мали жодних щеплень від ковіду.

— В основному усі були не щеплені, а 3 особи, які були щеплені, один з них мав онкологічне захворювання, а двоє серцево-судинні захворювання в термінальних стадіях. Тому ковід на сьогодні залишається інфекційним захворюванням проти якого є щеплення в країні, а місто забезпечене достатньою кількістю вакцин, - каже Ірина Шамрай.

Вона повідомила, що до початку військових дій, 54% мешканців міста були щеплені двома дозами. Зараз продовжує діяти щеплювальна програма від даної інфекції.

Отримують щеплення, починаючи з п'яти років й діти, серед дітей щеплено 4 %.

— Місто Миколаїв — одне з міст, де краще проводились дані щеплення. Й наразі є всі види вакцини: CoronaVac, Pfizer та дитячий Pfizer. Тому звертайтеся до сімейного лікаря, який проведе Вам щеплення, - зазначила Ірина Шамрай.

З часу скасування статусу пандемії у світі ковідна інфекція перейшла у розряд вірусних інфекцій, які можуть кожного року підвищувати рівень захворюваності. Тому в Миколаєві задля збереження життя мешканців є, усі види вакцини та вжито всі необхідні заходи, адже люди повертаються, внутрішньо переміщені особи зростають й тому ніяких обмежень в наданні допомоги даним представникам, вони користуються абсолютно всією необхідною допомогою, як і мешканці Миколаєва, розказала Ірина Шамрай.