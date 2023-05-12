Миколаївські центри первинної медико-санітарної допомоги отримали можливість надавати медичну допомогу дітям та дорослим з психічними розладами.

Такі пакети від НСЗУ уже отримали ЦПМСД №№ 2, 3, 5, 7. Найближчим часом законтрактуються також ЦПМСД №№1, 4 та 6, повідомила начальниця управління охорони здоров’я Миколаєва Ірина Шамрай.

Мова йде про програму медичних за пакетом «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги».

— Нам оснастили кабінети відповідно до табелю оснащення, як вимагає Національна служба здоров`я України. Не менше 30% лікарів пройшли спеціальзоване навчання, яке запровадило НСЗУ, і мультидисциплінарна команда в складі юриста, психолога і лікаря надає допомогу - зазначила Ірина Шамрай.

Також вона додала, що керують цією програмою медичні директори всіх цих вище вказаних закладів, та цей пакет має попит серед пацієнтів ЦПМСД.

— Це для того, щоб можна було максимально розгалужити надання такої допомоги нашим пацієнтам, бо всі ми розуміємо, що живемо в стресі - сказала Ірина Шамрай.

Раніше повідомлялось, що з початку року в Миколаєві померло 25 осіб від ковіду.