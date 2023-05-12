Максим Кашуба

У п’ятницю 12 травня Кабінет міністрів погодив призначення Максима Кашуби головою Миколаївської районної державної адміністрації Миколаївської області.

Про це повідомив у Telegram представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

Тепер призначити його на посаду має президент Володимир Зеленський.

Максим Кашуба почав свою трудову діяльність на посаді техпрацівника на підприємстві «Політех», потім працював токарем на «Дормашині». З 2003 року обіймав посаду заступника директора ТОВ «Миколаївенергомонтаж».

Також був спеціалістом з аграрних питань в ТОВ «Лоза Буга».

З травня 2020 року по лютий 2021 року він вже обіймав посаду голови Миколаївської районної державної адміністрації.

А в березні 2021 року, після укрупнення районів, став заступником голови РДА.

У серпні минулого року Президент України Володимир Зеленський звільнив Ігоря Мухарського з посади голови адміністрації за власним бажанням, після чого Максим Кашуба був призначений виконувачем функцій і обов’язків голови РДА.