У Миколаївській області протягом січня-квітня 2023 року держаудитори встановили порушення у сфері закупівель на загальну суму 176,6 мільйона гривень. В результаті було розірвано договори на суму 56,5 мільйона.

Про це повідомили в управлінні Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області.

Відзначається, що контролем було охоплено 96 процедур закупівель на суму 238 мільйонів гривень. У закупівлях на суму 176,6 мільйона гривень знайшли порушення. За результатами проведених моніторингів замовники відмінили торги по 17 процедурах на 23,2 мільйона гривень та розірвали 11 договорів на суму 56,5 мільйонів.

Також перевірками закупівель було охоплено 16 процедур закупівель на суму 43,3 мільйона. Порушення законодавства щодо безпідставного збільшення ціни за одиницю товару, нестачі, нецільові та інші незаконні витрати встановлено при виконанні 8 договорів на загальну суму 4,3 мільйона.

Матеріали 3 перевірок закупівель передані до правоохоронних органів, за розглядом яких розпочато 2 досудові розслідування.

Нагадаємо, трьом чиновникам Вознесенської міськради оголосили підозру через закупівлю напівпричепів за завищеними цінами. Серед затриманих — заступник міського голови Вознесенська Андрій Жуков.