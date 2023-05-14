|Скорость ветра:
|2.3 м/с
|Восход солнца:
|05:18
|Заход солнца:
|20:18
|Температура завтра:
|+24 C°
|Скорость ветра:
|1.4 м/с
|Восход солнца:
|05:12
|Заход солнца
|20:35
|Температура завтра:
|+25 C°
Російська армія відчуває брак досвідчених військових та не може створити оперативний резерв. Тому окупанти навряд чи зможуть ефективно координувати свої війська в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії.
Британська розвідка наголосила, що російське об’єднане угруповання військ (ОУВ) було створене на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Ймовірно, угруповування складалося з понад 200 тисяч військових, які організовані у 70 бойових полків та бригад, розділених на п’ять груп військ.
Проте у лютому минулого року російська армія складалася з професійних солдатів, була оснащена досить сучасними автомобілями і регулярно тренувалася. Зараз ситуація змінилася.
«Зараз російські сили складаються в основному з погано навчених мобілізованих резервістів і все більше залежать від застарілого обладнання, при цьому багато їх підрозділів сильно недоукомплектовані. Зазвичай він проводить лише дуже прості піхотні операції», — зазначає розвідка.
Британська розвідка сумнівається, що Росія зможе створити боєздатний резерв та зможе ефективно координувати широкомасштабні воєнні дії на довгій лінії фронту в Україні.
Нагадаємо, у суботу 13 травня у Брянській області РФ збили 4 російські борти.
Російська армія відчуває брак досвідчених військових та не може створити оперативний резерв. Тому окупанти навряд чи зможуть ефективно координувати свої війська в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії.
Британська розвідка наголосила, що російське об’єднане угруповання військ (ОУВ) було створене на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Ймовірно, угруповування складалося з понад 200 тисяч військових, які організовані у 70 бойових полків та бригад, розділених на п’ять груп військ.
Проте у лютому минулого року російська армія складалася з професійних солдатів, була оснащена досить сучасними автомобілями і регулярно тренувалася. Зараз ситуація змінилася.
«Зараз російські сили складаються в основному з погано навчених мобілізованих резервістів і все більше залежать від застарілого обладнання, при цьому багато їх підрозділів сильно недоукомплектовані. Зазвичай він проводить лише дуже прості піхотні операції», — зазначає розвідка.
Британська розвідка сумнівається, що Росія зможе створити боєздатний резерв та зможе ефективно координувати широкомасштабні воєнні дії на довгій лінії фронту в Україні.
Нагадаємо, у суботу 13 травня у Брянській області РФ збили 4 російські борти.